No Dragão poderá ser diferente

Todos sabíamos que o Futebol Clube do Porto não deveria esperar facilidades no jogo em Milão, onde estava à sua espera um Inter capaz de lhe criar problemas vários e, por isso, em condições de chegar a um resultado positivo.



Porém, entrando no jogo com os melhores jogadores, Sérgio Conceição quis dizer que era sua intenção garantir boas perspectivas para o desafio a realizar daqui por quinze dias no seu estádio, e assim poder seguir caminho na Liga dos Campeões Europeus.

Mantendo o desafio equilibrado, com oportunidades repartidas para ambas as equipas, os portistas foram, no entanto, atingidos por um rude golpe, quando Otávio foi expulso pelo árbitro do jogo, por ter visto pela segunda vez o cartão amarelo, decisões que, apesar de tudo, não suscitaram dúvidas.

Não tendo conseguido concluir o jogo sem sofrer um golo, o FC Porto saiu em desvantagem, mas não está fora a eliminatória. Longe disso.

A jogar no seu estádio, e podendo contar de novo com onze jogadores, o campeão português tem muitas hipóteses de reverter o resultado de ontem à noite, e discutir o apuramento até ao fim.

Deste jogo ficou também a constatação de uma verdade irrefutável, ou seja, como são diferentes os árbitros que actuam nas competições europeias, relativamente aos seus parceiros portugueses.

Já vai sendo tempo de todos os agentes do futebol português alinharem em comportamentos diferentes daqueles que têm sido seguidos, desde sempre.

Infelizmente!