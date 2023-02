Na Europa o jogo é outro

Começa nesta quarta-feira mais uma jornada europeia para três equipas portuguesas.



O Futebol Clube do Porto entra hoje em acção frente ao Inter de Milão, o Sporting joga amanhã cartada decisiva na Dinamarca, enquanto o Sporting de Braga vai a Florença apenas para assinar o ponto.

Mesmo que no ranking de Uefa estejamos distantes da Holanda, daí perigando a nossa posição enquanto país que mantém três clubes na Liga dos Campeões Europeus, os jogos nas três competições continuam a ser importantes, tanto do ponto de vista dos proveitos financeiros, quanto no plano desportivo, para todas as equipas.

Os portistas defrontam o Inter de Milão num jogo em que se dividem a meio as possibilidades de sucesso. Ainda que o histórico não conte, há no entanto que ter em conta a boa carreira dos dragões, sempre que chamados a defrontar equipas italianas.

Desta vez, frente aos interistas há que ter em conta a boa carreira destes no campeonato transalpino, onde se mantêm em segundo lugar na tabela, e uma série de jogos com resultados interessantes, além do bom lote de jogadores que integram o plantel da formação de Inzaghi.

Amanhã, Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube de Braga, apresentam-se marcados por um espírito diverso.

Enquanto os leões poderão assegurar sucesso na eliminatória, os minhotos defrontam a equipa “viola” numa situação que não lhes permite alimentar quaisquer ilusões de que é possível dar a volta à eliminatória.

Aos comandados de Rúben Amorim só a vitória interessa.

E esse desfecho é possível, se o jogo com o Midtjylland for encarado com seriedade e personalidade, dado não haver dúvidas de que os leões possuem jogadores com maior qualidade, e que o empate de Lisboa pode não ter passado de um mero acidente.

O momento da equipa lisboeta não é dos melhores, e a irregularidade de algumas das suas exibições são motivo bastante para que a apreensão se tenha apoderado dos seus adeptos.

Veremos se amanhã o único objectivo leonino da temporada vai continuar vivo e a animar a família do leão.