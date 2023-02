Ganhar sem impressionar muito

Foi uma regra quase geral: nem todas as exibições realizadas pelos quatro grandes tiveram correspondência com os resultados obtidos na jornada 21, que ontem à noite chegou ao fim.

Tudo começou com a pálida actuação dos portistas, no seu estádio, frente ao Rio Ave, tendo acabado por vencer o emblema azul e branco por um só golo sem resposta.

É verdade que a equipa de Sérgio Conceição pôde queixar-se das muitas baixas que atingiram o seu plantel, e que não permitiram apresentar um onze na linha do habitual, mas nem isso justifica, por se saber da diferença entre portistas e vilacondenses.

O Futebol Clube do Porto não tem conseguido exibições deslumbrantes, e a sua produção tem mesmo suscitado preocupações quanto ao que falta cumprir no calendário, período em que vai ter necessidade de se manter muito atento, se não quiser que o Benfica se distancie ainda mais na tabela classificativa.

O Sporting Clube de Portugal, que perdera escandalosamente na primeira volta, em Alvalade, frente ao Desportivo de Chaves, “retribuiu” a vitória flaviense de então e, em Trás-os Montes, logrou ganhar por 3-2, sem que, no entanto, não tenha passado por momentos susceptíveis de causarem alguma preocupação.

A tremideira leonina foi patente em diversos períodos do jogo em Chaves, chegando a instalar-se a ideia de que não seria fácil chegar à vitória final. No entanto, uma noite inspirada de Pedro Gonçalves acabou por resolver todos os problemas.

No Estádio da Luz, para encerrar a jornada, o Benfica também venceu sem o brilho que o resultado final pode deixar transparecer.

Os boavisteiros tornaram-se numa equipa incómoda, mas a maior qualidade dos jogadores encarnados acabou por fazer a diferença, ajudando a manter cinco pontos de vantagem sobre o seu mais directo competidor.

E, para não fugir à regra, o Sporting de Braga também venceu com dificuldade na Pedreira a formação do Arouca, um adversário incómodo que só consolidou a vitória quando estava quase a soar o último silvo do árbitro.