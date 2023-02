A Europa do futebol está de volta

Depois de uma semana que terminou muito agitada com a vitória dos dragões em Alvalade, frente a um Sporting cada vez mais inconstante, e da expectativa que, por isso, passou a dominar o campeonato, reabrem-se as portas das competições europeias, com quatro equipas portuguesas a serem chamadas a prestar novas provas.



A jornada que se segue começa esta noite, com o Benfica a jogar na Bélgica frente à depauperada formação do Club Brugge, neste momento separada por vinte pontos do líder do campeonato do seu país, colocado na quarta posição da tabela e, aparentemente, sem quaisquer possibilidades de marcar presença na próxima edição da Liga dos Campeões Europeus.

O Benfica está preparado para o embate da próxima noite, é favorito quanto à conquista de um bom resultado, mesmo que esse estatuto não caiba nas previsões e no humor do seu treinador, um pouco azedo nos últimos tempos em que as coisas não têm corrido bem à equipa que orienta.

Quanto aos portistas vão ter que esperar mais uma semana, dado que só então vão defrontar o Inter de Milão, na cidade transalpina.

O Sporting, depois das repetidas desilusões nas competições nacionais, tem agora pela frente a Liga Europa, aliás o único objectivo que lhe resta. Amanhã, a formação de Rúben Amorim defrontará os dinamarqueses do Midtjylland, estes no sétimo lugar do seu campeonato doméstico à distância de doze pontos do comandante.

No mesmo dia, o Sporting de Braga joga na Liga Conferência, cabendo-lhe acertar contas com a Fiorentina, em desafio a realizar na Pedreira.

Aguarda-se, com curiosidade, o desenrolar desta jornada intensa, que marca o início de uma nova etapa, a qual só irá chegar ao fim no próximo mês de Junho.

Entretanto, ontem, no reatamento da Champions, tivemos já uma primeira grande surpresa com a escandalosamente cara equipa do Paris Saint Germain a perder, em casa, perante o Bayern de Munique, um candidato perene, que assim confirmou mais uma vez a sua candidatura à conquista da edição deste ano.

Messi, Neymar e M´bapé voltaram a não fazer milagres.