Para pior já basta assim

Com catorze jornadas para cumprir no presente campeonato da primeira Liga, o Sporting está afastado de todos os objectivos que se havia proposto em Agosto passado, tendo agora que atravessar um longo de deserto com consequências ainda longe de imaginar.



Com a derrota de ontem, em Alvalade, o panorama para a equipa leonina complicou-se sobremaneira: a 15 pontos do Benfica, dez do Futebol Clube do Porto e oito do Sporting de Bragal a temporada pode ter chegado ao fim, sem resultados que possam ser inscritos na sua história.

É verdade que a primeira parte do desafio com os dragões deixou à vista algum equilíbrio que, no entanto, não produziu quaisquer efeitos palpáveis. No segundo tempo o panorama mudou. Os leões apenas chegaram à baliza portista quando estavam jogados noventa minutos, depois de os dragões se terem manifestado mais organizados, ofensivos e eficazes.

Rúben Amorim, o treinador do Sporting, não foi feliz nem nas suas escolhas iniciais, nem nas alterações que produziu na etapa complementar. Não só não produziram efeito, como podem ter deixado algumas marcas como, por exemplo, em Esgaio cuja participação no jogo não excedeu 15 minutos.

Valeu, no meio de tantos aspectos negativos, a confirmação de um jovem valor, Chermiti de seu nome, com quem o futebol leonino e nacional podem contar no futuro.

A vitória portista de ontem não foi brilhante, mas também isso se compreende pelo facto de Sérgio Conceição não ter podido contar com alguns dos seus jogadores mais influentes.

E depois desta ronda, Benfica e Porto, separados apenas cinco pontos na tabela, vão chamar a si o maior protagonismo do campeonato. Mas, atenção, ao Sporting de Braga, que está apenas a dois pontos dos portistas, a poderá ter ainda uma palavra muito importante para dizer.