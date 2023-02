A Taça para tirar dúvidas

Depois de mais um longo interregno, a Taça de Portugal regressa hoje com a realização de dois jogos dos quartos-de-final: no Fontelo, o Académico de Viseu recebe o Futebol Clube do Porto, enquanto o Famalicão jogará no seu estádio, para ali defrontar o Belenenses-Sad.



Em ambos os casos não será difícil avançar com prognósticos, dado que num desafio e noutro portistas e famalicenses são os mais lógicos beneficiários do estatuto de vencedores à partida.

Convém, no entanto, fazer prevalecer alguma cautela, uma vez que é regra linear no futebol só haver vencedores ao cabo de noventa minutos jogados.

Amanhã, será um dia diferente. Desde logo, o embate entre o Sporting de Braga e o Benfica pode levar-nos a uma reflexão diferente, uma vez que se trata de duas equipas colocadas em patamares diferentes, e igualmente com ambições também diversas.

No que respeita ao outro desafio dos quartos-de-final, em que se irão encontrar Casa Pia e Nacional da Madeira, a previsão aponta para uma provável chegada dos casapianos às meias-finais, o que, a acontecer, será a primeira vez no seu longo historial.

De todos os desafios a disputar, é o da Pedreira, nesta quinta-feira, aquele sobre o qual incidem as maiores e as mais especiais atenções.

É que ao bom momento do Benfica, vai opor-se aquele que parece ser agora um novo Braga, ajudado por dois reforços de peso, Pizzi e Bruma, com história na Taça de Portugal, e seguramente desejoso de esquecer o pesadelo trazido recentemente de Alvalade, onde um “afundanço” poderia ter criado fantasmas e estragos na equipa minhota.