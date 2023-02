Antes e depois

Depois de ter gerado alguma expectativa, a primeira jornada da segunda volta do campeonato da primeira Liga terminou sem que tenham sobrado razões para falar de surpresas.

No jogo mais forte da ronda, o Sporting cilindrou o Sporting de Braga, repetindo a marca que tinha alcançado poucos dias antes em desafio da Taça da Liga, contra a equipa minhota.

O Benfica já começara, antes, por derrotar o Arouca após um jogo em que nunca passou por dificuldades. Os arouquenses foram demasiado fracos para se poderem opor ao líder da classificação, ficando muito aquém daquilo que poderiam ter sido as suas próprias ambições.

Logo a seguir, na quarta-feira, o FCPorto derrotou o Marítimo, mesmo depois de ter realizado uma primeira parte menos conseguida no estádio dos Barreiros, no Funchal.

Depois, e ainda que reduzida a dez unidades, a formação de Sérgio Conceição puxou dos galões e acabou por construir uma vitória que não é objecto de qualquer contestação.

Portanto, apenas vitórias para os três grandes e, como resultado dessa circunstância, a mudança no topo da tabela, com os dragões a regressarem ao segundo lugar, e os arsenalistas a descer para a terceira posição, ainda que a uma diferença confortável relativamente ao mais directo perseguidor, o Sporting, do qual está agora separado por cinco pontos de diferença.

Segue-se uma nova ronda, aparentemente calma para Benfica e Porto que jogam em casa, respectivamente contra o Casa Pia e o Vizela, enquanto os leões vão fechar as contas com uma sempre difícil deslocação a Vila do Conde, onde os esperam um Rio Ave que se mantém tranquilo a meio da classificação.

Claro que é sempre um risco alinhar em previsões facilitistas.

O campeonato entrou na fase em que os pontos parecem ficar a um preço mais elevado, e em que as equipas menos cotadas são sempre capazes de proporcionar as maiores surpresas, com proveito para as suas posições na tabela.

Três dias - sábado, domingo e segunda - em que tudo será esclarecido. Aguardemos, pois!