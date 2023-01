A lei dos mais fortes

Sem surpresa, vamos chegar, no próximo sábado à noite, à final da primeira competição oficial da temporada futebolística.

E assim, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal irão encontrar-se no estádio Municipal de Leiria, para ali disputar a conquista da Taça da Liga, ambos com o objectivo de chegar à vitória: os leões, visando erguer o terceiro troféu consecutivo, enquanto os dragões tentando abrir a sala à única peça que falta no seu valioso recheio.

O Sporting já havia vencido na terça-feira a bem estruturada formação do Arouca, enquanto o FC Porto afastou ontem os beirões do Académico de Viseu, equipa do segundo escalão, a realizar uma temporada de alta qualidade, depois de ter permanecido até esta quarta-feira imbatível durante as anteriores 30 jornadas do campeonato e das taças.

Recorda-se, a propósito, que estas duas mesmas equipas voltam a encontrar-se em jogo da Taça de Portugal no próximo dia 8 de fevereiro, um desafio de características diferentes, mas no qual nortenhos e beirões colocarão o mesmo empenho e com idêntico objectivo.

Depois de certamente terem concluído que este modelo da Taça da Liga está esgotado, os responsáveis por aquele organismo já fizeram constar que a competição será, a partir do próximo ano, disputada em moldes diferentes. Trata-se, em princípio, de uma boa medida, tendo em conta que, tal como se tem mantido, a Taça reveste-se de moldes que tendem quase sempre a que os mais fortes tenham condições superiores à demais concorrência.

Quanto à final que temos pela frente, e pelo que se tem visto até aqui, a equipa comandada por Sérgio Conceição parece dispor de argumentos superiores à de Rúben Amorim que, tudo o indica, poderá também entrar no estádio leiriense sem poder contar com um dos elementos que tem sido mais influente na sua manobra, o espanhol Pedro Porro, por quem o futebol inglês espera já há várias semanas.

No entanto, neste jogo entre grandes, existe sempre a possibilidade de as expectativas saírem frustradas. É isso que os prosélitos dos leões esperam e desejam sabendo, como todos os demais, que não há vencedores antecipados.