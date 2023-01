Tudo como dantes

Sporting, Benfica e FCPorto venceram, como se esperava, os seus jogos do passado fim-de-semana.



Maiores dificuldades dos leões, em casa, frente ao Vizela, com uma vitória arrancada de grande penalidade e quando o jogo estava a chegar ao fim da linha, tendo os portistas vencido com um golo solitário alcançado quando se aguardavam os últimos pontapés da primeira do desafio em Guimarães. Portanto, só Benfica saiu muito tranquilo da Jornada.

Construiu uma vitória fácil perante o Santa Clara logo na primeira quinzena de minutos tendo, a partir daí, transformado a visita a Ponta Delgada num agradável passeio de sábado.

Fechou-se, assim, a primeira volta de um campeonato que tem ainda, seguramente, muitas histórias para contar.

E algumas até poderão ser escritas já no próximo mês de Fevereiro, altura de grande exigência tanto para portistas como bracarenses, que se defrontam entre si, e têm ambos que deslocar-se a Alvalade, o que poderá, eventualmente, provocar perda de pontos, que o Benfica não deixará de aproveitar, dado que tem pela frente um calendário de várias longas jornadas nas quais não se adivinha a possibilidade de vir a sofrer grandes percalços.

Pelo meio, teremos já nos próximos dias a final four da Taça da Liga, onde estão empenhados Arouca e Académico de Viseu, além de Porto e Sporting que, por enquanto, podem ser considerados os mais prováveis adversários no desafio decisivo aprazado para sábado à noite, no estádio Municipal de Leiria.