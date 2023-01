Calendário vira a página

Neste fim-de-semana fica fechada a primeira volta do campeonato principal do futebol português.



E, como se tem constatado, com algumas surpresas ao longo do caminho já percorrido.

Desde logo, porque talvez não se esperasse um avanço tão substancial do Benfica em relação à concorrência mais directa, sendo também de acentuar o atraso considerável que já separa o Sporting do trio da frente, particularmente do seu grande rival Benfica.

De modo um pouco inesperado para alguns, o comportamento do Sporting de Braga, mesmo que a equipa minhota tenha começado o campeonato de forma fulgurante, marcando dezassete golos nas primeiras quatro jornadas. Aliás, a formação bracarense vai seguramente terminar a primeira volta no segundo lugar, o que lhe abre sérias perspectivas de poder chegar ao fim numa classificação europeia, provavelmente até a Liga dos Campeões.

A ronda começa hoje com o Sporting a receber o Vizela, este num lugar a meio da tabela e disposto a fazer surpresa em Alvalade. Porém, prevenido pelo desaire da Madeira e impulsionado pelo que de bem fez na Luz, a equipa de Rúben Amorim tudo fará para não repetir o desastre funchalense, ainda fresco nas memórias leoninas.

Amanhã, serão servidos os pratos mais suculentos, com o Benfica a jogar em Ponta Delgada, e o Porto a visitar Guimarães.

Favoritos ambos, terão no entanto de se aplicar a fundo para poderem regressar ambos com os três pontos à Luz e ao Dragão.

Os vimaranenses, apesar do histórico favorável dos portistas, vão querer colocar de lado a sua instabilidade das últimas jornadas, sem deixar de ter em conta a determinação dos atletas de Sérgio Conceição, que não desejam esquecer a ambição de poder volta à vice-liderança.

O Benfica reúne todas as condições para não se deixar surpreender frente ao Santa-Clara, equipa situada abaixo da linha de água, e a revelar permanentes dificuldades.

E nem sequer a mudança de treinador deverá ajudar a contrariar esses pressupostos.