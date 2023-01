Ganhar em vários campos

Benfica e Sporting de Braga foram os grandes triunfadores de uma jornada em que se esperava que as coisas acontecessem de forma um pouco diferente.



Os encarnados venceram tangencialmente os algarvios do Portimonense mas, certamente sem contarem, também registaram lucros na Madeira e, sobretudo, no estádio nacional, onde os portistas deixaram dois pontos que poderão ter atrasado a sua equipa de forma irremediável.

Também os bracarenses, que cilindraram o Santa Clara em Ponta Delgada tendo, inclusive, estado na origem de mais um despedimento de treinador, acabaram recolhendo benefícios dos desaires portista e leonino, seus concorrentes directos na luta pela conquista dos próximos lugares europeus.

E assim se poderá resumir uma jornada recheada de surpresas, umas maiores do que outras.

Desde logo a derrota dos leões no Funchal, perante uma equipa que não vencia em casa desde Abril do ano passado, e que neste campeonato apenas havia logrado vencer o Paços de Ferreira, juntando a isso quatro empates, que reduziam a apenas sete pontos o seu pecúlio, antes da vitória de ontem no caldeirão.

Também dos portistas se aguardava um comportamento diferente perante o Casa Pia.

Claro que, como aviso, os gansos mostravam antes, de forma bem evidente, a terceira melhor defesa do ano, e um quinto lugar na tabela, não alcançado por acaso. Mas a verdade é que os dragões se mostraram sempre muito displicentes, o que aliás mereceu forte crítica final do treinador Sérgio Conceição.

Enquanto isto, Benfica e Braga limitaram-se a cumprir as suas obrigações, vencendo e justificando os méritos que os têm projectado para os sempre cobiçados primeiro e segundo lugares da tabela classificativa.

E, se já era importante, como é sempre quando se defrontam os dois maiores rivais da capital, a jornada que se seque reforça a atenção que já merecia antes.

Aguardemos para ver no que vai resultar.