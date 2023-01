As contas podem complicar-se

Quarenta e cinco dias depois da interrupção do campeonato da primeira Liga, para se cumprir o calendário de um atípico campeonato do mundo de futebol, regressámos à nossa competição doméstica, com novidades que não deixam de constituir surpresa, e poderão até vir a proporcionar alguma perturbação no ritmo que se manteve até ao dia vinte de Novembro passado.



Ou seja, se, por um lado, eram aguardadas vitórias nos desafios de Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, ambos com adversários teoricamente acessíveis, já em relação ao Benfica seria lógico perspectivar dificuldades na sua deslocação a Braga, por razões facilmente entendíveis.

Claro que, pelo meio, uma vitória tão robusta como aquela que os leões haviam alcançado em dias recentes frente aos bracarenses, em jogo da Taça da Liga, parecia aliviar um pouco a pressão que se abatia sobre os benfiquistas, alterando aquilo que poderia constituir-se como um prognóstico à volta do jogo que teve lugar na Pedreira na passada sexta-feira.

Afinal, esse jogo, onde os “arsenalistas” se apresentaram com uma feição bem diferente daquela que haviam mostrado em Alvalade, acabou por proporcionar uma enorme surpresa, mas de sentido contrário àquele que antes havia sido projectado.

E, reunidos vários factores, a equipa comandada por Schmidt não só acabou por sucumbir como, principalmente, deixou à vista determinadas carências que fizeram nascer algumas dúvidas sobre aquilo que poderá render perante as dificuldades que certamente vai ter pela frente neste mês de Janeiro, onde enfrenta um calendário de grande exigência.

Com possíveis mexidas no plantel no decorrer do mercado de inverno, que passa a funcionar a partir de amanhã, as contas que agora temos à nossa frente poderão complicar-se.

E, ainda mais, face às melhorias que já se notaram em dragões e leões, sem excluir os minhotos, um trio que agora passa a ser preocupação das águias quando, até aqui, se chegou a pensar que poderíamos vir a estar perante uma caminhada triunfal dos benfiquistas.

As próximas três jornadas vão dizer-nos se tem fundamento esta reflexão, ou se, pelo contrário, esta derrota dos encarnados não foi mais do que um acidente passageiro.