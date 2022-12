​O futebol regressa a casa

Com o ano a caminhar rapidamente para o fim, estão atenuadas as mágoas deixadas por uma participação inglória no Campeonato do Mundo, centrando-se, a partir de agora, todas as atenções na prova maior do nosso futebol, a primeira Liga.



Disputada aos soluços, a jornada 14 realiza-se em quatro dias, estando os jogos mais importantes aprazados para quarta, quinta e sexta-feira.

Ou seja, o Futebol Clube do Porto recebe o Arouca amanhã, na quinta-feira o Sporting joga com o Paços de Ferreira em Alvalade para, no dia seguinte, o Benfica se deslocar a Braga, onde irá defrontar os arsenalistas, no jogo que desperta, por enquanto, maior expectativa.

Regressados do Mundial, muitos jogadores vão voltar ao ritmo do campeonato português.

Veremos, por estes dias, que efeitos se farão sentir nos seus comportamentos, sobretudo ao nível do estado físico.

O Sporting, que não sofreu esses efeitos de forma evidente, já demonstrou em desafios da Taça da Liga, que Rúben Amorim soube aproveitar da melhor forma o interregno de mais um mês, que aproveitou para insuflar na equipa um novo registo, e assim partir para uma fase da temporada que deseja venha a ser muito diferente, para melhor, daquilo que demonstrou durante os três meses precedentes.

Sobre Benfica e FCPorto repousam dúvidas, estando por saber que danos poderão ter causado lesões e cansaço, que podem não ter sido debelados nos últimos dias.

E os encarnados, sobretudo, têm pela frente uma prova que pode ser difícil, ainda que os bracarenses tenham deixado em Alvalade uma momentânea e pálida imagem do valor que a equipa realmente possui.

A partir de agora a corrida entra portanto num ritmo mais acelerado, ainda que tenhamos de ter em conta a chegada do mercado de inverno, sempre susceptível de criar danos muito perigosos nas equipas com maiores responsabilidades e ambições.

E apesar de se poderem já avançar algumas ideias sobre o que os clubes vão ser capazes de fazer nas vinte jornadas que ficarão a faltar para cumprir a totalidade do calendário, ainda é muito cedo para adiantar conclusões que, a tirarem-se, poderão vir a revelar-se precipitadas