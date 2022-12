Na Beira Interior também há futebol

Depois de ter eliminado o Famalicão, Estoril e Tondela, o Académico de Viseu está, pela primeira vez, na Final Four da Taça da Liga, depois de ter afastado também o Boavista. Aguarda, agora, pelo adversário que irá defrontar a seguir, e que sairá do embate que hoje vai ter lugar no Dragão, entre o Futebol Clube do Porto e o Gil Vicente.

É uma proeza do clube da cidade de Viriato que deve ser levada muito a sério, tanto mais que os comandados de Jorge Costa chegaram ontem à noite ao décimo-quinto consecutivo sem conhecer a derrota, e apenas dois empates nesse espaço de tempo.

O futebol do interior é, normalmente, esquecido pelos analistas da bola.

O Desportivo de Chaves consegue, a espaços, ser o seu representante mais qualificado, o Tondela, também já teve e procura agora recuperar o seu espaço, enquanto Académico de Viseu há muitos anos que não se passeia pela divisão principal.

Ontem, os visienses mostraram que podem estar no bom caminho para um futuro diferente daquele que tem sido o seu passado. Teoricamente não favorito para o jogo com o Boavista, este com história na Taça da Liga, o Académico desmentiu essa previsão, e nunca deixou passar a ideia de que poderia ficar pelo caminho.

Com dois golos obtidos no espaço de seis minutos, no começo da segunda parte, a equipa comandada por Jorge Costa, não só entusiasmou os seus adeptos, como lhes transmitiu a confiança necessária para acreditarem no sucesso, além de terem demonstrado que não se tratou de uma vitória do acaso, antes o produto de um jogo de muita qualidade, a confirmar que no segundo escalão há valor, em muitos casos acima da média.

Hoje, os beirões ficam à espera do próximo adversário, que sairá do desafio e disputar no Porto, e para o qual os dragões partem como favoritos. Mas, por vezes, ele há surpresas, e o Boavista que o diga.