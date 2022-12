​Tornou-se inevitável

Os detractores de Fernando Santos, enquanto selecionador nacional de futebol, podem a partir de agora dormir mais tranquilos: o responsável por oito anos de algumas alegrias que foi possível viver, despediu-se ontem do cargo, saindo pela porta grande, sem palavras amargas, sem rancores, e sem lamentos por tudo quanto ouviu, sobretudo nos últimos tempos.



A decisão, não obstante a resistência do Presidente federativo, foi tomada de forma pacífica e sem a promessa de ajustes de contas, ao contrário do que tantas vezes acontece em situações semelhantes. Não se pode, por isso, falar em rutura, entre duas figuras que sempre manifestaram publicamente uma enorme aproximação.

Fernando Santos já deixara uma porta aberta nas declarações finais feitas após a derrota com Marrocos, quando afirmou que nas próximas iria falar com Fernando Gomes. Foi então fácil imaginar que essa conversa iria ter, forçosamente, como questão dominante a sua permanência ou não, à frente dos destinos da nossa seleção.

É verdade que o grande objetivo neste Mundial não foi alcançado. Mas também não é menos certo que tendo chegado aos quartos-de-final daquela competição, o futebol português saiu com honra, incluído no lote das oito melhores seleções de todo o mundo, e deixando mais uma vez a ideia de que temos quantidade e qualidade de jogadores que nos permitem sonhar que ainda é possível chegar mais além.

O até há pouco selecionador sai prestigiado de uma função que exerceu durante oito anos, durante os quais foi possível conquistar os únicos títulos internacionais, o Campeonato da Europa e a Liga das Nações, que a Federação portuguesa possui na sua sala de troféus.

Agora, encerrado este ciclo, aguardam-se notícias sobre como prosseguir a caminhada, ou seja, a quem caberá tomar conta das seleções, e qual o novo rumo que lhe vai ser traçado.

Uma nota especial para as reações já conhecidas de vários jogadores que trabalharam estes anos sob o seu comando. Se havia dúvidas sobre o seu trato humano para com todos eles, basta ler as palavras que alguns foram deixando nas redes sociais.

Por nós, dizemos apenas: OBRIGADO, FERNANDO SANTOS!!!