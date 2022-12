​Sinfonia de Messi com final à vista

O jogo de ontem à noite entre a Argentina e a Croácia, a primeira meia-final do Campeonato do Mundo, acabou por trair as expectativas, ou seja, era esperada dos europeus capacidade suficiente para enfrentar os sul-americanos, mas isso não veio a confirmar-se num jogo em que não ficaram dúvidas sobre o mérito da seleção que vai estar na final do próximo domingo.



A excelente atuação da Argentina teve como principal base de sustentação a soberana atuação de Messi, um festival de futebol, uma fábrica de produzir golos, que mais uma vez se tornou na figura de proa da seleção candidata a campeã, mercê de lances sublimes que o tornaram na grande figura do jogo.

Da Croácia esperava-se mais. O seu histórico brilhante em competições internacionais levou muita gente a imaginar um adversário incómodo, capaz de obrigar a Argentina a trabalho extra para conseguir chegar ao fim em vantagem. Afinal, nem impulsionados por Modric, os croatas foram capazes de alguma vez colocar em dúvida o desfecho do jogo.

Encontrado o primeiro finalista deste Mundial das surpresas, será encontrado esta noite o seu parceiro para o grandioso espetáculo por que se aguarda no próximo domingo.

França e Marrocos defrontam-se hoje, parecendo prudente não falar para já de favoritos.

Os franceses têm, naturalmente, maior capacidade coletiva e individual, mas debatem-se, neste momento, com alguns problemas físicos, sobretudo de dois jogadores importantes e influentes, Rabiot e Upamecano. Não obstante, terão de atentar também no exemplo de Marrocos, que eliminou Espanha e Portugal, e na capacidade deste sensacional representante africano para proporcionar uma terceira surpresa. Duas lições a não esquecer.

Depois da meia-final de ontem, com futebol aberto e interpretado por jogadores de muita qualidade, exige-se um jogo ao mesmo nível logo à noite. No entanto, não surpreenderá uma estratégia marroquina muito cautelosa, à espera de possíveis erros do adversário, o que poderá tornar o encontro mais aborrecido.