​A máquina começou a arrancar

O Brasil protagonizou ontem alguns dos momentos mais brilhantes do Campeonato do Mundo que decorre no Qatar, confirmando que é, neste momento, um dos mais sérios candidatos à conquista do título.



A canarinha venceu, sem margem para dúvidas, a interessante seleção da Coreia do Sul que havia vencido Portugal apenas quatro dias antes.

Foi um dos bons jogos deste campeonato, especialmente na primeira parte, em que o Brasil marcou quatro golos, todos eles espetaculares, deixando à vista um futebol de altíssima qualidade, que ficou como um sério aviso à concorrência mais direta.

Portugal vai tentar hoje, a partir das nove horas da noite, passar a figurar nesse pequeno lote de candidatos, embora não deixando de ter em conta que o adversário que lhe cabe em sorte nos oitavos-de-final pode vir a causar uma desagradável surpresa.

É necessário, por isso, que haja total concentração em todo o jogo, e que a essa importante característica se junte a entrega que permita levar de vencida a forte e muitas vezes imprevista formação helvética.

Ultrapassada com sucesso esta fase do Mundial poderemos vir a ter como adversário seguinte a jovem seleção da Espanha, se esta, algumas horas antes, conseguir desembaraçar se de igual formação de Marrocos, esta a protagonizar também uma excelente carreira.

Nesta terça-feira esperam-nos emoções a rodos…