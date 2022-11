Campeões mostram-se no Mundial

Depois da Inglaterra, que ontem se apresentou no Mundial brindando o Irão com uma goleada expressiva, apresentam-se hoje mais dois ex-campeões do Mundo, a França e a Argentina, as quais, por duas vezes cada, levantaram o caneco mais desejado do planeta.



Não houve surpresas de maior na jornada de ontem: os ingleses abriram o dia com uma vitória robusta sobre os iranianos tendo, a seguir, os Países Baixos levado a melhor sobre o Senegal, enquanto Estados Unidos e País de Gales proporcionaram o primeiro empate da competição.

Nesta terça-feira, teremos, pela primeira vez, quatro jogos num só dia. Jogos desequilibrados, provavelmente com exceção do embate entre o México e a Polónia, para o qual é difícil avançar um prognóstico.

Mas ontem, o facto dia, teve a ver com a conferência de imprensa do lado português, e com Cristiano Ronaldo na crista da onda, a fazer as despesas do dia. Já tardava esta aparição do capitão da nossa seleção, por força da grande polémica que tem corrido o mundo, criada pela entrevista que decidiu conceder em Inglaterra, poucos dias antes do início do campeonato do mundo.

CR7 foi claro e preciso nas suas afirmações, abordando os mais diversos temas, desde aquilo que considera a sua forma atual, a relação com os seus companheiros de seleção, passando pela certeza que deixou segundo a qual o grupo está unido, com enorme ambição, acrescentando o pedido para que retirem o foco da sua personalidade e das questões de que tem sido protagonista.

Esta intervenção do capitão português foi de uma inegável oportunidade, sendo desejável que a partir de agora as atenções se concentrem exclusivamente na seleção e na difícil tarefa que tem pela frente, já a partir de quinta-feira, o dia da estreia no mundial, quando vai ter pela frente a seleção africana do Gana, vencedora por quatro vezes da CAN, e com três presenças na Copa da Mundo.