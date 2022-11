Na Amoreira, desta vez em ritmo de descanso

Dani Figueira deu uma ajuda e o Benfica marcou por David Neres o golo solitário com que venceu o Estoril Praia, seguindo assim em frente na Taça de Portugal.

Um jogo sensaborão, em que os encarnados dominaram, sem que a sua atuação tenha alcançado grande brilho, depois da excelente atuação, há poucos dias, frente ao mesmo adversário em desafio a contar para o campeonato.

Jornada por enquanto sem surpresas, à qual se seguirá a derradeira ronda da Liga antes da partida para o Mundial a disputar no Catar.

E é para essa importante campanha que o selecionador português vai anunciar hoje os nomes dos 26 jogadores convocados e que, como sempre, suscita expectativa, embora nesta altura haja já ideias muito aproximadas sobre quem são os eleitos de Fernando Santos.

O nosso selecionador não tem sido, por norma, homem para grandes surpresas e, desta vez, tudo se repetirá. António Silva deverá ser uma novidade, sem que no entanto se possa falar de surpresa, O defesa-central do Benfica tem vindo a somar atuações de enorme qualidade e, não obstante a sua juventude, Fernando Santos vai certamente anunciar o seu nome.

De resto, chegou a haver a dúvida sobre a convocação de Pepe, mas a recuperação do central portistas registada nos tempos mais recentes, permite pensar, sem grande margem de erro, que continuará a ser peça fundamental para o selecionador português.

Pelo meio, e antes do início do Mundial, a seleção portuguesa defrontará igual formação da Nigéria, para no dia 24 fazer a sua estreia na Copa do Mundo, em jogo com o Gana, que nesta altura é o 61º no ranking da Fifa, e que poderá representar uma boa entrada com o pé direito na grande competição.

No dia 28 a exigência já será maior frente ao Uruguai, terminando a fase de grupos no dia 2 de Dezembro, em jogo contra a Coreia do Sul, seleção treinada pelo português Paulo Bento.

Portanto, como se dizia noutros tempos, “Catar, aí vamos nós!”