A mini-taça para entreter

Resolvida a questão da jornada doze do campeonato, e enquanto a seguinte não chega, o calendário futebolístico cá do burgo serve-nos uma jornada da Taça de Portugal para os próximos dois dias.



Por hoje, o Futebol Clube do Porto desloca-se a Mafra, enquanto amanhã o Benfica acertará de novo contas com o Estoril Praia, no estádio António Coimbra da Mota.

Já se calcula como isto vai correr: os portistas, prevenidos contra qualquer surpresa, não deixarão que esta ronda lhes traga dissabores, enquanto os encarnados tratarão de aplicar aos canarinhos a mesma receita de domingo passado, em desafio do Campeonato.

E, como na eliminatória anterior caíram vários clubes do escalão principal, o grande entusiasmo por agora é relativo, estando a mira especialmente apontada para a terra onde tocam os carrilhões e igualmente para os terrenos onde os canarinhos trinam de forma mais estridente.

Nem sequer vale a pena acrescentar aquele princípio imutável do futebol lusitano, segundo o qual, só se devem avançar prognósticos depois de terminados os desafios.

Entretanto, passada a notícia do que calhou em sorte às equipas portuguesas ainda presentes nas competições da UEFA, e que só em Fevereiro voltarão a ser postas à prova, as conversas derivam um pouco para a tentativa de adivinhar quem serão os 26 que Fernando Santos vai escolher e divulgar na quinta-feira para nos representarem no próximo Mundial de Futebol.

Exercícios, especulativos já se vê, neste domínio, têm enchido a praça, porque sabemos todos que em Portugal há, manda a velha rábula, pelo menos dez milhões de selecionadores.

No entanto, o que se tem por certo, independentemente dos critérios da escolha é que, em relação à mesma, não faltarão reparos e muitas críticas, sobretudo as mais ousadas.

Antecipando um cenário idêntico, Tite, o seleccionador brasileiro, avançou já com a sua lista, a qual comporta algumas surpresas. Por exemplo, a chamada de Dani Alves, que aos 39 anos de idade espreita a possibilidade de estar pela quarta vez na grande festa do Futebol, o que pôs em fúria muitos comentadores locais.

Provavelmente, tudo o indica, teremos por cá um caso igual, ou seja, Pepe, com idade igual à de Dani, também será chamado, uma vez que as suas debilidades físicas estão agora resolvidas e ultrapassadas.

No seu conjunto, um excelente cacharolete de reflexões, que nos próximos dias irão ter continuidade.

Seguramente!...