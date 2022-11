A Europa em tons vermelho e azul

Duas vitórias inequívocas na Liga dos Campeões e a dúvida, que hoje vai persistir até à noite, sobre o que vai ser capaz de alcançar o Sporting Clube de Braga.

De fora do lote de vencedores, está apenas o Sporting Clube de Portugal que, na terça-feira, chegou a ter o pássaro na mão, mas acabou deixando-o escapar por razões muito difíceis de explicar e de perceber.

O grande destaque da última jornada da Liga dos Campeões vai merecidamente para o Benfica. Mesmo sabendo-se que iria defrontar a equipa mais fraca do grupo, cabe-lhe mérito inteiro, pela notável exibição realizada e pela fabulosa goleada a que chegou em Israel.

A equipa voltou a confirmar o excelente momento que atravessa, sem conhecer a derrota, sendo justo destacar igualmente a participação ativa do técnico alemão Roger Schmidt, que tem contribuído com a forma como prepara e gere a equipa, sabendo manter ao seu dispor um lote de jogadores em boa forma, que não se lesionam e não se cansam, como acontece, por exemplo, no seu vizinho de Alvalade. E um dos segredos do treinador germânico parece assentar também no facto de utilizar sistematicamente o mesmo onze.

Tal como o Benfica, o Futebol Clube do Porto repetiu uma atuação de grande nível, vulgarizando uma equipa com pergaminhos como é a do Atlético de Madrid, e alcançando ambos o primeiro lugar nos grupos a que pertenceram, com todas as vantagens daí advenientes.

Depois destes notáveis sucessos, aguarda-se a prestação, logo à noite, na Pedreira, do Sporting de Braga que ali recebe os suecos do Malmo, estes ainda em branco na pontuação atual. Embora sendo favoritos, os minhotos terão de esperar pelo desfecho do embate entre os dois Union, o de Berlim e do Saint-Gilloise, este último o líder do Grupo D da Liga Europa, com os belgas a jogarem no seu estádio.

Caso os bracarenses vençam, e os belgas lhe sigam o exemplo, ainda fica a via aberta para que continuem nas competições uefeiras.