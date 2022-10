O adeus prematuro dos leões

Depois do desastre de Arouca, o Sporting bem pode considerar-se fora da luta pela conquista do título de campeão nacional, face a doze pontos de diferença em relação ao líder da tabela, o Benfica que, por seu lado, mantém uma regularidade impressionante sendo, após onze jornadas, a única equipa do calendário que ainda não saiu derrotada de qualquer desafio.

Aliás, em virtude daquilo que todos temos presenciado, é igualmente caso para se poder duvidar se os leões virão a ter capacidade para discutir um dos três primeiros lugares da classificação, já que o FCPorto lhe leva quatro pontos de avanço, cifra que aumenta para seis em relação ao Sporting de Braga.

Por agora, os leões terão de preocupar-se, sobretudo, com a Liga dos Campeões e com o jogo que amanhã vai disputar em Alvalade contra os alemães do Eintracht de Frankfurt, actual sexto classificado da Bundesliga, separado por seis pontos do detentor da liderança, o sensacional Union Berlin, quando está disputado um terço daquele campeonato.

As mais recentes exibições da equipa comandada por Rúben Amorim têm suscitado sentimentos da mais variada ordem, dada a irregularidade que tem estado patente ao longo das últimas semanas. Sofríveis em alguns desafios da primeira Liga, e igualmente incompreensíveis na Liga dos Campeões, de que são exemplos mais visíveis os que realizou com o Marselha, uma das formações com menor qualidade entre todas as que tomam parte na competição.

Arouca é a página mais recente de uma história que os adeptos leoninos têm boas razões para considerarem triste. O lançamento para a “fogueira” de jogadores ainda muito verdes, a traduzir cinco alterações em relação ao jogo anterior de Londres, representou “jogar a sorte das varas”, o que nem sempre dá bom resultado.

Nesta jornada, que só hoje vai terminar, também o Futebol Clube do Porto tropeçou, ainda que de forma menos estridente. Ficou agora a oito pontos de distância do Benfica, o que faz aumentar as dificuldades em cumprir a promessa de Sérgio Conceição, segundo o qual os dragões voltarão, esta temporada, a ser campeões.

Uma referência especial ao Sporting de Braga, agora separado por seis pontos do líder, assumindo a vice-liderança, lugar justificado pelas boas exibições que os arsenalistas têm vindo a produzir.