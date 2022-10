Outra vez boa noite

Se a noite de terça-feira ficou para a história, mercê da exibição fenomenal e do volumoso resultado final do Benfica frente à Juventus de Turim, no dia seguinte também se viveram fortes emoções, com o Futebol Clube do Porto a vencer o Brugge na Bélgica e o Sporting a sair de Londres com um precioso empate arrancado a uma equipa de muita qualidade, como é a do Tottenham Spurs.



Em função disto, Portugal deu um salto qualitativo no ranking da UEFA, passando a ocupar o sexto lugar, e continuando assim a poder inscrever duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma terceira apurada para o segundo play-off de qualificação, isto é, uma situação igual àquela que temos vivido nos últimos anos.

A tarde de ontem começou com um triunfo claro e concludente dos portistas frente ao Club Brugge, que havia ganho no Dragão por quatro-bolas-a-zero, uma moeda de troca dura dos dragões, ainda para mais em consequência de uma atuação de qualidade superior.

Essa superioridade nunca chegou a estar em dúvida em nenhum momento do jogo, já que a equipa portista acabou por banalizar uma equipa que chegara a este desafio com zero golos sofridos em todos os desafios anteriores.

O Sporting sofreu em Londres, mesmo tendo realizado uma excelente primeira parte do jogo com o Tottenham, que acabou a vencer por um golo de diferença.

No segundo tempo tudo foi diferente: a cavalgada dos ingleses e a debacle física de uma grande parte dos jogadores leoninos, quase deitavam tudo a perder. No entanto, foi possível salvar o empate, e assim manter o sonho de poder chegar aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Hoje teremos o Sporting de Braga em Berlim, para ali defrontar a equipa que comanda a tabela classificativa da Bundesliga numa jornada muito difícil em que os bracarenses jogam a sua permanência na Liga Europa.

Oxalá repitam os sucessos de Benfica, Porto e Sporting.