​O salto que falta

Benfica, FCPorto e Sporting deixam para trás todas as incidências de desafios vividos com muita intensidade, para se debruçarem sobre uma competição de grande dimensão internacional que acarreta proveitos de vária ordem, tanto desportivos como financeiros.



E, neste aspeto, a Champions é sobretudo importante para os clubes portugueses, que tantas fazem depender as suas receitas dos proveitos vindos dos milhões da maior competição desportiva do velho continente.

Na quinta jornada da fase de grupos, a penúltima, o Benfica começa logo à noite recebendo no estádio da Luz a equipa italiana da Juventus, sobre a qual conta já uma vitória na volta anterior e, nesta altura, importantes cinco pontos de avanço, que constituem um tónico muito especial que os lisboetas vão certamente aproveitar para chegar à fase seguinte, essa a eliminar.

Esta Juventus, com apenas três pontos conquistados em quatro jogos, apresenta-se no anfiteatro benfiquista com uma característica muito negativa: a atual equipa transalpina é, sem dúvida e sem receio de errar, uma das piores de toda a história gloriosa da “vecchia signora”. E se acrescentarmos a novidade de que a Juve vem a Lisboa muito desfalcada, ficamos melhor conversados.

Neste momento, o Benfica necessita apenas de um ponto para garantir o acesso à fase seguinte, enquanto a conquista dos seis pontos, que ainda estão em disputa, poderão não garantir a mesma vantagem ao adversário de hoje da formação portuguesa.

Face aos dados disponíveis, é perfeitamente aceita a ideia de que o Benfica pode, logo à noite, repetir a vitória obtida em Turim. O momento actual da equipa comandada por Roger Schmidt, confirmado no Dragão, vai para quatro dias, justifica este levantar antecipado da bandeira encarnada.