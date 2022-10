Grandes momentos

De facto, tanto no Dragão como em Alvalade, ouviu-se um verdadeiro hino ao futebol, que muitos dos nossos melhores jogadores foram capazes de interpretar e traduzir em jogos de enorme qualidade que, infelizmente, entre nós, não tem sido possível ver todos os dias.



Da Invicta, o Benfica regressou com todos os pontos em disputa, após um desafio em que teve pela frente uma equipa de muito alta qualidade, mas que não teve capacidade para manter, ou até aumentar, a excelente performance de nove desafios sem perder contra as águias com que chegara ao Dragão, antes do primeiro silvo do apito de João Nogueira.

E não tentem, os menos inconformados, ir pela via de ataques ao juiz da partida, porque João Pinheiro também saiu dos noventa a oito minutos disputados com nota muito positiva.

Poderá ter cometido alguns lapsos num jogo muito difícil de arbitrar, sobretudo no plano disciplinar mas, em boa, verdade, nenhum deles influenciou o resultado final da partida.

A jogar com menos um elemento a partir dos 27 minutos, ficaram os dragões mais limitados na sua ação global. Mas nem disso deu origem a que os benfiquistas passassem a dominar amplamente as operações. É justa a vitória da equipa encarnada, mas os azuis e brancos deixaram a imagem de um clube que está vivo, e disposto a ser campeão, cumprindo a promessa final de Sérgio Conceição.

Em Alvalade tivemos outro espetáculo a recordar um jogo de Liga dos Campeões.

O Casa Pia, fazendo jus a uma das melhores equipas do Campeonato, com a melhor defesa até então, dificultou ao máximo a tarefa dos leões, chegando mesmo à vantagem até ao intervalo.

No entanto, no reatamento, oito minutos demolidores com três golos leoninos, inverteram o rumo dos acontecimentos, e numa das melhores noites dos leões dos últimos tempos o seu nível de atuação subiu exponencialmente, acabando por proporcionar uma vitória suscetível de alterar o mau ciclo que os leões têm vindo a atravessar.

E, como se não bastasse, na noite deste domingo pudemos assistir a mais um jogo eletrizante. Vitória de Guimarães e Boavista, velhos rivais, foram capazes de chegar a momentos empolgantes. A perder, a três minutos do fim, os vitorianos deram a volta e acabaram vencendo com inteira justiça.