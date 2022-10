​De fazer para o país

Tudo porque o internacional português teve uma atitude desrespeitosa para com o seu clube, ao abandonar Anfield Road poucos minutos antes de terminar o desafio com o Tottenham, no qual não chegou a tomar parte, nem por um minuto sequer.



A reação dos dirigentes do Man.United não se fez esperar, e causou um enorme estrondo em todo o mundo. A um mês do começo do Campeonato do Mundo isto foi certamente aquilo que CR/ não desejava. Aguardemos agora que outras consequências possam daqui emergir, e se o futuro do jogador passou a estar muito mais comprometido face a este acontecimento.

Hoje, assente alguma espuma sobre o caudal de notícias de ontem, o foco aponta para o encontro a realizar no Dragão, entre aquelas que são consideradas nesta altura, e sem margem para dúvidas, as duas melhores equipas portuguesas, Futebol Clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica.

Separadas por três pontos, com vantagem para as águias, o resultado do desafio de logo à noite pode vir a ajudar a conjeturar o futuro do campeonato. Porém, nesta altura, talvez mais do que nunca, é arriscado apontar para o resultado que virá a sair deste embate que está a gerar forte expectativa em todo o país e em muitos núcleos de portugueses espalhados por todo o mundo.

Porto e Benfica vão apresentar-se no Dragão com quase todos os seus jogadores disponíveis.

Pepe será a grande ausência do lado dos dragões mas, para o substituir, Sérgio Conceição dispõe de soluções que ajudarão a não comprometer o desempenho da formação nortenha.

Invicto, e a protagonizar uma temporada de grande sucesso, o grupo orientado por Roger Schmidt partiu ontem para a capital nortenha manifestando grande confiança.

Do outro lado, terá um adversário complicado, que se motiva do modo muito especial para situações como esta.

Que tenhamos um jogo limpo e transparente, com a ajuda de uma equipa de arbitragem competente, que não estrague o espetáculo, e que para o mesmo contribua com um desempenho de qualidade, mesmo sabendo-se que a qualidade da arbitragem fica longe de atingir o desejável na actualidade.