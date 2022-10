​A resposta que tarda

As más exibições e os maus resultados daí decorrentes, têm-se sucedido, o que tem vindo a acentuar o descontentamento que grassa na família leonina, e se tem tornado mais visível através de posições assumidas por algumas figuras conhecidas do universo sportinguista.



Como sempre, o treinador é o principal responsável, porque todos sabemos que é mais fácil despedir um treinador do que uma equipa inteira. Por isso, Rúben Amorim tem estado na crista da onda, havendo já quem o olhe de soslaio e comece a colocar em causa a continuidade do treinador em Alvalade.

Depois de ter atingido o cume, levando o clube a campeão nacional, aprovado e incensado por sócios e adeptos, o jovem técnico leonino começa agora a conhecer a outra face da moeda, arriscando que a divisão que grassa se torne ainda mais evidente, a ponto de poder vir a contribuir para um desenlace indesejado.

Depois da conhecida reprimenda com que Rúben Amorim atingiu alguns dos jogadores que entendeu serem os mais responsáveis pela eliminação do Sporting da Taça de Portugal frente a uma equipa do terceiro escalão, o muito respeitável Varzim que saiu vencedor no pleito ainda a escaldar na memória de todos.

Por tudo isto, é evidente que a bola saltou para o lado dos jogadores, cabendo agora a estes dar a resposta que os sócios e adeptos do Sporting exigem e esperam, o mais rapidamente possível.

Os maus jogos da equipa, na sua totalidade, com o Marselha, duas vezes, com o Santa Clara e com o Varzim não têm explicação. Foram erros a mais, e eficácia a menos como, por exemplo, no desafio da Taça de Portugal, em que os leões chegaram apenas por duas vezes à baliza dos poveiros, e sem que tenham conseguido causar aí qualquer dano.

Quando nem sequer um terço do campeonato tenha sido disputado, o Sporting encontra-se colocado na sexta posição, a nove pontos do líder da classificação, com apenas dezoito golos marcados e doze sofridos, uma média incompreensível numa equipa com as ambições de um clube que ainda há dois anos se sagrou campeão nacional.

O debate sobre a continuidade ou não de Amorim não faz, por enquanto, qualquer sentido.

Ver-se-à se a promessa, já feita há algum tempo por ele próprio de que a situação vai mudar, passará a ter resultados efetivos nos próximos dias.

Têm a palavra os sempre bem pagos jogadores de futebol…