​A seleção e os seus problemas

A Federação Portuguesa de Futebol tem 25 dias para apresentar a lista dos jogadores que o selecionador nacional vai escolher para a campanha do próximo Campeonato do Mundo a realizar no Qatar. Ou seja, os nomes terão ser indicados até ao dia 13 de Novembro próximo, uma semana antes de se iniciar a grande competição que terminará no dia 18 de Dezembro seguinte.



Quando foi escolhido este tempo para uma prova que em regra tem sido disputada no Verão, época de defeso da grande maioria dos campeonatos nacionais, soou de imediato o alarme.

Iniciando-se a época em agosto, não só ficaram prejudicadas das competições nacionais, como existe o risco de virem a acumular-se lesões, sobretudo nos países em que o futebol é sempre mais competitivo. Sem surpresa, Fernando Santos estava já a debater-se com esse problema, podendo as condições vir a agravar-se ainda mais durante o próximo mês.

A mais recente má notícia tem a ver com a lesão de Diogo J., atualmente ao serviço do Liverpool, contraída no passado fim-de-semana em jogo em que a sua equipa defrontou o Manchester City, em Anfield Road.

Já antes se sabia das lesões preocupantes de Pepe, Nuno Mendes e Danilo, aos quais se junta a garantida ausência de Pedro Neto, avançado do Wolverhampton, estando por se saber se os três primeiros ainda poderão recuperar a tempo das lesões que por agora os afetam.

Claro que há soluções. O selecionador português dispõe de alternativas, mas estas possíveis ausências não deixarão de constituir danos consideráveis. E a verdade é que se já há polémica pública sobre as opções do técnico nacional, o debate vai seguramente subir de tom quando se discutirem os nomes disponíveis e as escolhas que irão ser feitas quanto à lista definitiva.

O momento motiva preocupações, sobretudo tendo em conta que a seleção portuguesa

poderia apresentar-se no Qatar como séria candidata a discutir o título de campeão do mundo.

A qualidade dos nossos jogadores justifica esta ideia.