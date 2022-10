Houve Taça e a sério

Porque o Futebol Clube do Porto é (quase) sempre o clube que leva mais a sério todas as competições em que toma parte, acabou por ser, dos três grandes do futebol luso, aquele que saiu da terceira eliminatória da Taça de Portugal sem deixar rasto de dificuldades ou angústias.



Venceu o Anadia, brindando aquela equipa bairradina com indiscutível meia dúzia de golos.

O Benfica começou, no sábado à noite, por pregar um enorme susto à sua enorme massa associativa e de adeptos tendo-se sujeitado a um desempate por grandes penalidades frente à voluntariosa equipa do Caldas, do terceiro escalão, enquanto ao Sporting tudo correu ainda muito pior. Frente ao Varzim, em Barcelos, os leões não só perderam e foram eliminados, como subscreveram aquela que poderá ter sido a sua pior actuação da presente temporada.

De facto, tudo voltou a correr mal aos leões. Três derrotas nos últimos quatro jogos e, como se não bastasse, uma exibição lamentável para a qual não é fácil encontrar explicação.

E, para azar total, foi até Paulinho a fazer a assistência para o marcador que deu o golo e a vitória à formação poveira.

Um outro facto relevante merece igualmente séria reflexão: oito equipas da primeira divisão acabam de ser afastadas da Taça de Portugal, ou seja, quase cinquenta por cento perderam para equipas de outros escalões. Eis os seus nomes: Sporting, Marítimo, Santa Clara, Paços de Ferreira, Boavista, Desportivo de Chaves, Rio Ave e Portimonense. Destas, duas delas já inscreveram, inclusive, os seus nomes na lista dos vencedores da competição.

Face a estes resultados, uma reflexão virá sem dúvida a propósito, por ter ficado à vista a cada vez menor diferença existente entre as equipas dos mais diversos escalões.

As exibições de Caldas e Varzim deixaram isso bem à vista, e as próximas eliminatórias irão certamente confirmar essa asserção.

Para finalizar, a Taça de Portugal fez ainda mais uma vítima: tendo perdido frente ao Vitória de Setúbal, o treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, também ficou pelo caminho.

Eliminado da Taça, e com sete derrotas em nove jogos do campeonato, a condenação estava à vista já há algum tempo.