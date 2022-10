​Em busca da glória

O Benfica está desde ontem na cidade-luz onde vai procurar encontrar-se com a glória e isto caso consiga alcançar contra o Paris Saint-Germain um resultado que lhe permita prosseguir a caminhada positiva rumo à fase a eliminar na Liga dos Campeões Europeus.



Convenhamos que a tarefa não é fácil, e nem sequer o bom resultado conseguido em Lisboa há uma semana autoriza a que a equipa portuguesa se entregue ao jogo do Parque dos Príncipes com alguma displicência que em nenhuma circunstância se justifica e é recomendável.

Antes do jogo de logo à noite a situação dos benfiquistas é confortável. Tantos pontos quanto o PSG (sete), e a partilha comum do primeiro lugar do Grupo H, a uma distância interessante da Juventus (três), e com o outro adversário (Maccabi Haifa) já fora de qualquer discussão, se é que alguma vez dela participou.

Aquilo que aconteceu há uma semana no estádio da Luz, empate a um golo, deixou a sensação de que a equipa de Roger Schmidt tem condições para voltar a opor-se com sucesso ao seu renomado adversário. Os parisienses não podem contar com Messi, e recorda-se a influência do argentino no jogo da Luz onde, inclusivamente marcou um golo, mas a verdade é que dispõem de um lote de jogadores capazes de marcar alguma diferença em relação à equipa portuguesa.

Jogar no Parque dos Príncipes é também uma vantagem para a formação francesa, mas não suficiente por só por si ganhar o jogo e adiantar-se na classificação, se o Benfica for capaz de repetir o desafio anterior e surpreender pela sua eficácia e determinação.

Pela frente temos uma semana europeia suscetível de nos proporcionar os bons momentos de que o futebol português anda carente.

Quarta-feira será a vez de FCPorto e Sporting entrarem em ação, havendo à volta das suas prestações alguma expectativa, mas também uma certa desconfiança, tanto num caso como no outro.