Só em Braga falharam as previsões

Não estava nos propósitos do Sporting de Braga perder na Pedreira frente ao Desportivo de Chaves mas, em boa verdade, os transmontanos mais não fizeram do que repetir a façanha que já tinham conseguido em Alvalade, algumas semanas antes. E esta foi, seguramente, a mais visível surpresa que aconteceu na jornada nove do nosso principal campeonato.

No entanto, seria injusto não dar também destaque aos triunfos do Estoril em Barcelos, do Vizela contra o Casa Pia, da vitória do Guimarães em Paços de Ferreira, e saudar efusivamente o primeiro ponto conquistado pelo Marítimo ao cabo de oito jornadas marcadas apenas por derrotas, juntando a isso o facto de os madeirenses possuírem a pior defesa e um dos ataques com menor rendimento até agora.

Quanto aos três grandes não deixaram, como se previa, escapar a oportunidade de somar mais três pontos cada um nos seus compromissos do fim-de-semana. O Sporting nem precisou, aliás, de realizar uma boa exibição em Ponta Delgada, para atingir esse desiderato.

A propósito, é justo dizer, que os leões terão apresentado nos Açores a sua pior prestação dos últimos tempos, apenas salvando os três pontos mercê da exibição de elevado nível do seu guarda-redes Adan que, também por isso, “limpou” a nódoa com que dias antes regressara de Marselha.

O Futebol Clube do Porto ganhou, sem mácula, em Portimão, na linha de uma vasta sequência de vitórias alcançadas frente àquele adversário. Os algarvios entraram bem no jogo, mas foi sol de pouca dura, porque quando os dragões tomaram conta das operações os números apareceram naturalmente.

O Benfica também saiu a ganhar do jogo em casa onde recebeu a formação do Rio Ave.

Os vilacondenses ainda assustaram com um golo muito temporão, mas a equipa encarnada não tardou em repor a normalidade e chegar a números impeditivos de qualquer comentário negativo. Merece apenas reparo o facto anormal de ter consentido dois golos, o que não deixa de ser abonatório para o ataque dos vilacondenses, o quinto melhor do campeonato.

Depois de tudo isto vale a pena recordar que no dia 21, sexta-feira, teremos o grande embate entre Porto e Benfica, cujo desfecho poderá vir a ter muita influência na competição. Entretanto, até lá, regressa a Taça de Portugal, com a festa grande a que vamos assistir em alguns campos onde vão jogar as mais cotadas equipas nacionais.