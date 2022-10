​Em bom pano caiu a nódoa

O Futebol Clube do Porto salvou a noite europeia de ontem, vencendo no Dragão os alemães do Bayer Leverkusen por um resultado concludente, que permitiu aos dragões averbarem os primeiros três pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões e recolocarem-se em posição que permite manter aspirações de seguir em frente na competição.



Depois de duas derrotas consecutivas não poderia acontecer melhor ao campeão português.

A partir de agora, os portistas voltam a ter as mesmas ambições do começo, sendo no entanto importante que o próximo jogo na Alemanha, frente ao mesmo adversário, permita repetir o sucesso alcançado ontem à noite.

Já o Sporting deu um tremendo passo em falso em Marselha. Depois de ter entrado em vantagem com um golo espetacular de Trincão, aos cinquenta segundos, que abriu excelentes perspetivas quanto ao decorrer do jogo, seguiram-se três minutos que se tornaram fatais, deitando por terra as aspirações leoninas.

E, mais uma vez, António Adan, o guarda-redes, acabou por se tornar no grande protagonista do jogo, pela negativa. A partir daí, o sobressalto tornou-se natural. Exibição desastrada de um jogador que já contribuiu decisivamente tantas vezes para vitórias importantes do leão, mas que no Velódromo esteve particularmente desastrado.

Reduzido a dez jogadores e a perder por 2-l, não se vislumbrava maneira de poder dar a volta aos acontecimentos. Daí Rúben Amorim ter lançado mãos de vários jogadores jovens, com dois objetivos principais: evitar mais cartões vermelhos a jogadores que já estavam amarelados, e lançar jovens promessas, com vista a adquirirem alguma experiência na Liga dos Campeões.

Daqui por uma semana o Sporting vai ter a oportunidade de mostrar outra face. O adversário francês, que volta a defrontar, não demonstrou qualidade acima da média, tendo até conseguido ontem aquilo que não lhe fôra possível em jogos anteriores da Liga dos Campeões.

Nesta quarta-feira, os franceses voltam a sair-nos ao caminho. Desta feita é o Paris Saint-Germain que vai estar na Luz, onde o Benfica tudo fará para desmentir a previsão favorável aos parisienses.

A enorme qualidade de alguns dos seus jogadores, confere ao PSG um aceitável favoritismo, que o Benfica vai tentar combater e até ultrapassar.