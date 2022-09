​O regresso às fronteiras

A seleção já lá vai mas, em boa verdade, o seu comportamento na ronda final da fase de grupos da Liga das Nações continua a fazer correr muita tinta e um caudal de palavras pouco abonatórias quanto à forma como os portugueses se despediram da competição, sem brilho e sem glória.



Ficou a lição, que não deve ser desperdiçada, com vista ao Mundial, que começa daqui por cinquenta dias, para que seja possível emendar erros repetidos e, por via disso, ter um comportamento que prestigie a seleção e os jogadores que da mesma irão fazer parte.

Quanto ao Campeonato, a que voltamos, a luta começa hoje com dois desafios que suscitam especial interesse: o Sporting recebe o Gil Vicente a partir das 19h00, enquanto o FC Porto vai defrontar o Sporting de Braga, com início às 21h15.

No caso de Alvalade, os leões não vão tranquilos para o jogo. Isso mesmo ficou percebido nas declarações do seu treinador, que não passou ao lado das várias ausências com que vai ter de contar, e certamente lhe causam enorme preocupação. É verdade que o Sporting vai jogar com onze, mas frente ao Gil Vicente as coisas não vão ser fáceis.

A formação gilista soma menos um ponto do que os leões, mas também tem menos uma derrota do que os lisboetas, três contra duas. A produção dos nortenhos é fraca, com apenas sete golos marcados e oito sofridos, em sete jornadas consecutivas.

Claro que os leões são favoritos, mas será conveniente ter em mente o que lhes aconteceu com o Chaves num jogo para o qual também arrancaram com esse estatuto.

O ponto alto da jornada centra-se no Dragão, onde o FC Porto é anfitrião do Sporting de Braga.

Em segundo na tabela, com três pontos de avanço, e possuidor do melhor ataque da prova, 23 golos e, sobretudo, a mostrar-nos futebol de qualidade em todos os jogos, o Braga está preparado para discutir os pontos com um adversário poderoso, mas que tem vindo a deixar à vista algumas fragilidades que lhe têm custado pontos e muitos euros.

O Benfica vai a Guimarães para enfrentar um dos ataques menos realizadores do ano, apenas seis golos ao todo em sete desafios.

Não é uma deslocação fácil, mas os encarnados já deram provas de que estão realmente em condições de regressar a Lisboa com todos os pontos, como aliás tem acontecido, por via de regra, nos anos anteriores.

Aguardemos para ver e depois…comentar!