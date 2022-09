Voar alto em Turim

As dificuldades que se previam para o Benfica na sua deslocação a Itália duraram apenas alguns minutos, os primeiros, de um jogo que terminou com uma muito justa vitória dos portugueses.



A partir daí, a formação de Roger Schmidt tomou conta das operações e a mais elevada categoria da maioria dos seus jogadores tomou fez o resto.

A Juventus, muito distante das “vecchias signoras” a que nos habituámos ao longo dos anos, acabou por tornar-se presa fácil do Benfica, e a marca final do desafio só não ficou traduzida numa goleada por diversas circunstâncias que marcaram o jogo e ficaram bem à vista.

Dizia-se, antes do jogo, que o embate em Turim poderia ser a grande prova de fogo dos encarnados, dado o facto de até agora ainda não terem defrontado uma só equipa de uma dimensão acima da média.

Aconteceu ontem no Allianz Stadium, em Turim, onde ficou patente a mais-valia do conjunto lisboeta e, do mesmo modo, a ideia de que a qualificação para a fase seguinte da Champions está praticamente ao seu alcance, isto no caso de não virem a surgir percalços pelo caminho.

Depois da vitória alcançada pelo Sporting frente ao Tottenham e do exuberante triunfo do Benfica ontem à noite frente à Juventus pode dizer-se, com todas a propriedade, que ambos foram capazes de reeditar as nossas grandes europeias, prestigiando o futebol português e dizendo à Europa que vão ter de contar connosco.

Nesta quinta-feira é a vez do Sporting de Braga competir.

Jogará na Pedreira e vai ter pela frente os alemães do Union Berlim, que ainda não marcou nem pontuou nesta edição da Liga Europa.

Uma boa oportunidade para os minhotos consolidarem o seu primeiro lugar no Grupo D e continuarem o ciclo positivo que estão a viver há muito tempo.