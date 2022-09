A Europa está de volta

Depois de uma jornada nacional que não trouxe surpresas de monta, temos de volta as competições da Uefa, a Champions e a Liga Europa, com as quatro equipas portuguesas a serem chamadas a prestações revestidas de algumas dificuldades, sobretudo no que respeita à prova mais importante.



Na Liga dos Campeões, o Sporting começa esta tarde, no seu estádio, tendo pela frente um dos mais fortes concorrentes do actual campeonato da Inglaterra, onde ocupa a terceira posição na tabela, e que será, tudo o indica, um adversário mais difícil do que foi o Einthrack de Frankfurt.

Jogar em Alvalade pode vir a tornar-se uma inquestionável vantagem, mas não o bastante para se pode dizer que há facilidades no horizonte. Além disso, o técnico leonino debate-se com alguns problemas na constituição do seu onze, especialmente no sector defensivo, onde os leões acabam de sofrer baixas inesperadas e indesejáveis. Logo à tarde veremos como é que os leões vão ser capazes de enfrentar estes problemas para um desafio para o qual não partem sequer como favoritos.

Os portistas poderão estar perante a possibilidade de danos bem menores.

Recebem o Club Brugge, que logrou vencer o Bayer Leverkusen na ronda inaugural por um escasso golo de diferença, mas que nem por isso deixará de, logo à noite, no Dragão, tentar aquilo que, à partida, parece ser muito complicado. Os dragões chegaram feridos de Madrid, depois de uma derrota imerecida frente ao Atlético, e têm aqui de uma excelente oportunidade de virar a página. Sem optimismos exagerados, está bem de ver.

Do Benfica falaremos amanhã, sem deixar de ter em conta que está perante uma deslocação difícil a Turim, onde tem à espera a Juventus, que mesmo nos seus momentos menos bons justifica sempre redobrada atenção, que os lisboetas não deixarão de ter em conta.

E depois virá o Sporting de Braga, que iniciou de forma espectacular a sua participação na Liga Europa vencendo na Suécia o Malmo, que não é propriamente um clube inexperiente no contexto europeu.