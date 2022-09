O Benfica abriu a porta

A gala da edição deste ano da Liga dos Campeões abriu com alguma espectacularidade: em oito jogos foram marcados 23 golos, resumindo um empate e sete vitórias, das quais três alcançadas em territórios adversos.

Grandes vencedores desta ronda inicial, o Paris Saint Germain, o Real Madrid, o Shakhtar Donetsk, o Manchester City, o Borússia de Dortmund, o Dínamo de Zagreb e, naturalmente, o Benfica.

Neste lote de ganhadores merecem especial relevo os ucranianos do Shakhtar que foram ganhar a Leipzig, e os croatas do Dínamo que derrotaram em Zagreb o super-favorito Chelsea, o qual pode ter começado aqui por comprometer a sua própria chegada aos oitavos-de-final da Champions.

De resto, nos demais jogos, registaram-se triunfos não susceptíveis de surpreender os observadores mais atentos. A superioridade de todos os vencedores nunca foi colocada em questão, inclusive o Benfica, que não obstante uma primeira parte descolorida frente aos israelitas de Haifa, acabaram por rectificar no segundo tempo e acabar por chegar a uma vitória isenta de qualquer tipo de discussão.

Os comandados de Roger Schmidt entraram assim com o pé direito na competição maior, ficando agora a expectativa sobre o que vai acontecer no desafio que se segue, em Turim, frente à Juventus, na próxima quarta-feira, e cujo desfecho poderá tornar-se quase decisivo quanto ao apuramento para a fase seguinte.

Nesta quarta-feira é a vez do Sporting Clube de Portugal e do Futebol Clube do Porto, ambos perante tarefas bem mais complicadas, um na Alemanha, o outro em Madrid, onde os esperam adversários que tudo irão fazer para tirar partido da vantagem de jogarem nos seus ambientes.

Tanto num caso como no outro não há razões para baixar a guarda, mas também convirá encarar os jogos com muita responsabilidade e concentração, e colocar nos mesmos toda a disponibilidade que lhes permita regressar a suas casas com pontos na bagagem.

O que fôr, soará…