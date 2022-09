Os primeiros acordes do carrilhão europeu

Nesta terça-feira, o Benfica é a primeira de três equipas a iniciar as hostilidades.



Recebe e defronta os israelitas do Maccabi Haifa num grupo onde poderemos também assistir àquele que é, sem dúvida, o desafio mais sonante da jornada com o Paris Saint-Germain a receber a Juventus, dois sérios candidatos à vitória final na prova.

Sem confiar em demasia, porque no futebol não têm sido raras as vezes em que a realidade supera a ilusão, os encarnados suscitam algum optimismo por duas razões evidentes: Desde logo porque começam por jogar no Estádio da Luz, depois porque está à vista a mais alta qualidade do representante português.

Convirá, no entanto, atentar que no percurso da equipa de Haifa até chegar à fase de grupos que agora principia, passou por eliminar nas pré-eliminatória e 'play-off' equipas como o Olympiakos e Estrela Vermelha, além do Apollon Limassol, o que não basta para criar ilusões no treinador Barak Bakhar, técnico de 42 anos, nascido em Tzrufa, e que nunca exerceu funções fora de território israelita.

Os mais atentos à produção do Maccabi Haifa já concluíram que o seu meio-campo e o ataque são os pontos fortes da equipa, estando no sector defensivo o seu calcanhar de Aquiles.

Num campeonato com a participação de 14 clubes, no qual apenas decorreram três jornadas até agora, os dois Maccabi, o de Tel’Aviv e o de Haifa partilham ambos o primeiro lugar somando apenas vitórias nos jogos disputados.

Quanto a golos, o adversário do Benfica tem sete golos marcados contra apenas dois sofridos.

A seguir, na quarta-feira, campeão e vice-campeão de Portugal serão chamados a capítulo, sendo previsível que ambos venham a ter pela frente tarefas bem mais complicadas.

Mas, independente dos resultados, o mais importante é ouvir de novo os fortes sons do carrilhão do futebol europeu, que vão seguramente continuar bem audíveis até ao fim do próximo mês de maio.