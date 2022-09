E a festa ainda não saiu do adro

Ainda nos alvores de uma temporada que promete muita animação, são já muitos os casos que animam a praça onde habitualmente se travam os grandes debates, protagonizados por figuras conhecidas, que repetem ideias do passado sem que se possa falar de coisas novas, susceptíveis de acarretar benefícios para o futebol português.



Depois de um defeso muito animado, como aliás tem sido hábito, o espaço dedicado ao mercado também esteve na origem de manchetes variadas, nem todas coincidentes com a verdade, algumas até risíveis quase a roçar o ridículo.

O erro em que continuam a incorrer os responsáveis pelo futebol em todo o mundo persiste em pouco ou nada contribuir para a sua credibilidade. Isto de terem início as competições oficiais em toda a Europa, e continuar a ser possível transacionar passes de jogadores, tem que se lhe diga. É que continua a não possível compreender e aceitar que a instabilidade de todos os agentes seja a consequência mais directa dessa leviandade.

Estejamos no entanto todos muito “tranquilos”, porque nada vai mudar nos tempos mais chegados.

De resto, quanto às competições, há a nível global muitas surpresas e não menos confirmações.

Da Inglaterra tem-nos chegado um campeonato muito competitivo e com a qualidade de sempre, onde a surpresa mais relevante passa pela carreira do Liverpool que em dezoito pontos possíveis apenas amealho nove, até agora. Já o Manchester United com um começo desastroso, está agora a recuperar, ainda que sem ter contado com o contributo do nosso Cristiano Ronaldo.

Em Espanha, ao contrário, continua a mais perfeita normalidade: Real Madrid e Barcelona seguem na frente, mesmo depois de os catalães terem registado um começo penoso.

Novidade, o fraco rendimento do Sevilha a que se junta a notícia de que Lopetegui estará muito perto da porta de saída.

Na Itália, temos um pelotão compacto na frente: entre o primeiro da tabela, o Nápoles, e o 14º, o Spézia, há apenas seis pontos de diferença. Da jornada de ontem sobra também a pesada derrota sofrida pela ASRoma de Mourinho, em Udine, donde regressou à cidade eterna com o cabaz bem recheado, 4-0.

Em França, manda o PSG que, surpresa, tem a seu lado o Marselha, com o mesmo número de pontos.

A diferença mais substantiva só tem a ver com os golos: os parisienses seguem já com 24 marcados, o que representa uma bem nutrida média de quatro por desafio, um excelente cartaz das suas estrelas principais, Messi, Neymar e M`bappé, e onde o próprio Nuno Mendes também acaba de “molhar a sopa”

E mais longe, no Brasil, com 13 jornadas ainda para cumprir no Brasileirão, o “Verdão”, de Abel Ferreira, prossegue imparável na dianteira, com o melhor ataque e melhor defesa entre vinte participantes, e sete pontos de avanço relativamente ao histórico Flamengo. A continuar neste ritmo tudo indica que o Palmeiras voltará a ser campeão

Nos próximos dias haverá tempo para outros balanços, sobretudo em relação àquilo que se passa entre nós, onde também há muitas histórias para contar, não obstante a festa ainda nem sequer “saído do adro”.