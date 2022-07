No primeiro jogo oficial da época, o Vitória de Guimarães venceu ontem por 3-0 a equipa húngara do Puskas Akadémia, ficando assim em excelente posição para chegar à terceira pré-eliminatória da Conference League, organizada pela Uefa.



O jogo da segunda mão vai ter lugar na próxima quinta-feira em Felcsút no país magiar.

No estádio do Fundador a equipa vitoriana já ganhava ao intervalo com dois golos de vantagem, não deixando porém de mostrar algumas insuficiências que com maior rodagem poderão vir a ser debeladas no futuro.

Tendo vivido nos últimos dias alguma agitação, com a saída intempestiva do treinador Pepa e sua substituição por Moreno, um homem da casa, os dirigentes minhotos estão certamente atentos ao mercado e até 31 de Agosto, perante as suas disponibilidades, não deixarão de contratar jogadores que façam falta, sobretudo pensando na substituição de Rochinha, que se transferiu recentemente para Alvalade, uma surpresa para muita gente.

Os pergaminhos do Vitória de Guimarães permitem exigir à sua actual equipa que vá mais além na Conference League, depois de ter logrado chegar a uma vantagem tão substantiva no desafio que ontem teve lugar no Fundador e que, na prática, garante a qualificação.

Há, no entanto, que perceber que este Vitória baixou o seu nível nos últimos tempos e a produção das suas equipas de futebol se tem mantido muito aquém daquilo que seria desejável pelos seus fervorosos adeptos.

Crises directivas e alguma inconstância no rendimento a que em tempos nos habituou, incapaz, sobretudo, de aguentar a rivalidade com o seu vizinho Sporting de Braga, que mantém, ao contrário, assinalável crescimento, o Vitória tem um longo caminho a percorrer até poder, de novo, bater-se na luta pela conquista da posição de o “quarto grande”.

Para já, e em termos europeus, há o registo de um começo de bom augúrio, que oxalá não seja interrompido nos dias que virão.