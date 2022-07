Até parecia um jogo a sério

O Sporting Clube de Portugal disputou ontem no estádio do Algarve mais um jogo de uma fase de preparação que prossegue no próximo domingo, desta vez em Alvalade, onde vai receber o Sevilha, uma equipa bem cotada no contexto internacional, e que permitirá aprofundar ainda mais os conceitos em que se poderá ter a equipa comandada por Rúben Amorim.



Para já, neste embate algarvio entre o Sporting e a Roma a vitória pendeu para os leões, pela margem mínima, é certo, mas perante uma formação encorpada e sob o comando de José Mourinho, o que dá garantias de uma temporada de qualidade para a equipa transalpina.

Porque estamos numa fase em que ainda não é líquido que os clubes vão poder manter todos os jogadores dos seus actuais palntéis, há já algumas indicações que parecem seguras: por exemplo, Pedro Gonçalves (Pote) tem deixado indícios de que poderá repetir a sua primeira época com a camisola do leão em que foi o melhor marcador do campeonato, podendo acrescentar-se as excelentes indicações que ontem à noite deixou a mais recente aquisição, Trincão, que pode vir a ser um caso sério na temporada leonina.

Entrando nas contas as entradas no plantel de Amorim, parece ser justo reconhecer as mais valias que representam Trincão, Edwards, Rochinha e Morita, aos quais se podem juntar diversos jovens que o técnico dos leões tem vindo a “colher” nos escalões, e que ajudarão a permitir-lhe lançar mão de muitas e variadas soluções.

E há, claro, Matheus Nunes que, se prosseguir a sua carreira vestido de verde e branco, poderá vir a tornar-se na mais valiosa “aquisição” para a época quase a começar.

Portanto, sem arriscar demasiado, poder-se-à dizer que vamos ter um Sporting forte e ambicioso, capaz de se bater com toda a concorrência e disputar acirradamente todas as provas em que vai participar.

Uma adenda para não deixar passar em claro o comportamento de alguns adeptos para com Rui Patrício, esquecendo os muitos anos em que andou garbosamente de leão ai peito e os muitos milhões que deixou nos cofres de Alvalade após uma saída atribulada que não desejou.

Simplesmente reprovável e lamentável!!!...