​Senhoras em frente

Tendo vindo a alcançar progressos notáveis, a nossa seleção feminina também participa e, pelo que conseguiu até aqui, há todas as possibilidades de continuar em frente na competição, apesar de ainda não ter vencido. Num Grupo difícil, as portuguesas começaram por empatar com a Suíça a dois golos, e ontem à noite perderam por 3-2 frente à Holanda, atual detentora do título europeu, e também vice-campeã do Mundial.



No jogo a que se assistiu, nos arredores de Manchester, as nossas jogadoras entraram bem no desafio com os Países Baixos, mas foi esta seleção a primeira a marcar, tendo chegado ao 2-0 pouco tempo depois, aos 17 minutos.

E quando parecia tudo perdido, a equipa portuguesa recuperou, chegou ao empate, e só sucumbiu devido a um golo espetacular obtido por Van de Donk, a meia hora do fim.

A formação portuguesa bateu-se até ao último apito, deixando agora a grande resolução para domingo à tarde, quando defrontar a Suécia, podendo aí garantir a sua passagem à fase seguinte, ou seja, aos quartos-de final do Campeonato europeu.

Face ao que se viu, a conclusão é fácil: o futebol feminino tem vindo a fazer progressos notáveis, impondo-se cada vez mais no concerto internacional, bastando constatar essa asserção com a frequência com que clubes estrangeiros contratam os serviços de jogadoras portuguesas.

O mérito pertence a alguns dos mais importantes clubes portugueses, que têm aberto espaço ao futebol feminino, e à Federação que continua a não regatear apoio a uma modalidade em relação à qual muitos portugueses terão ainda muitas dúvidas.

A esses recomendamos que assistam ao jogo do próximo domingo às cinco horas da tarde.