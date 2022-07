​Andou a roda

A principal competição do futebol português arranca no dia 7 de agosto, vindo a sofrer a primeira grande interrupção em 13 de novembro, para recomeçar somente em 28 de dezembro, ou seja, um mês e duas semanas depois. Portanto, quanto à anormalidade consentida estamos conversados.

É que pelo meio mete-se o Mundial a disputar na Catar que, como sabemos, terá o seu início em 19 de novembro e o jogo final no dia 18 de dezembro.

Quanto ao calendário que ontem ficou estabelecido entre quase um milhão de possibilidades temos, como primeiras e mais importantes, as dificuldades que se deparam ao Sporting devido ao arranque a que vai ser sujeito. É que, na primeira jornada os leões vão a Braga, na segunda recebem em Alvalade o Rio Ave, para na terceira voltarem a viajar até ao Norte, para no estádio do Dragão enfrentarem o Futebol Clube do Porto.

O clássico seguinte só acontecerá em 23 de outubro com os portistas a receberem os benfiquistas, enquanto já no próximo ano, em 15 de Janeiro, na 16ª jornada, termos o sempre apetecido clássico com o Benfica a servir de anfitrião, na Luz, ao seu grande rival Sporting.

Portanto, os leões jogam fora os três clássicos da primeira volta a que se junta também o desafio com o Sporting de Braga, na Pedreira, ficando depois em suposta vantagem para a segunda volta, já que joga no estádio Alvalade todos os jogos mais importantes.

A partir de agora todos vão empenhar-se num campeonato onde irão procurar obter as mais desejadas vantagens, uns lutando pela conquista do título, o bem maior, outros almejando chegar aos lugares que dão acesso à Europa, e ainda outros, em maior número, para escaparem àqueles lugares que estão na origem de grandes dores de cabeça, quando a competição estiver a atingir o seu ocaso.

Voltando atrás, ainda uma nota para salientar os prémios que foram atribuídos, a nível individual, e referentes ao campeonato anterior: Sérgio Conceição eleito o melhor treinador, Darwin o melhor jogador, e Vitinha o jovem que mais se distinguiu em toda a prova.

Chapeau!!!

Agora, conhecidas as mais recentes novidades, a bola vai começar, dando tempo a jogadores e treinadores para se colocarem na melhor posição quando a 7 de agosto for dado o tiro de partida.