Correu ontem o pano sobre a questão dos títulos do futebol nacional, após uma assembleia geral da Federação Portuguesa de Futebol que não havia gerado grande expectativa e ainda menos entusiasmo.



Estava em causa a possibilidade de o quadro de vencedores das diversas competições nacionais poder vir a ser alterado, em face das propostas apresentadas, depois de alguns estudos elaborados por especialistas terem sugerido que esta matéria fosse objeto de estudo e de votação pela entidade que representa globalmente o futebol português.

Eram quatro as propostas de alteração apresentadas, a última das quais pelo Sporting que foi, aliás, o primeiro e o mais insistente parceiro a trabalhar o assunto, e que tem considerado faltarem quatro títulos no seu palmarés.

As votações registadas na Assembleia federativa não suscitam quaisquer dúvidas, tendo a maioria dos votos incidido na proposta que apontava para tudo ficasse como está.

Portanto, “tudo como dantes, quartel-general em Abrantes”. O Sporting mantém 19 títulos de campeão, o Futebol Clube do Porto continua com 30, liderando o Benfica a tabela com 37 conquistas.

Perante o silêncio dos portistas, do lado encarnado veio o regozijo pela decisão final tomada, enquanto os leões prometem continuar a luta, debruçando-se sobre os mecanismos que julgam ter à sua disposição.

Como se trata de um decisão soberana, tomada na presença de 63 delegados federativos, 33 dos quais votaram na proposta ganhadora, o assunto deverá ter morrido ontem à tarde, sendo muito provável que a discussão tenha terminado por aqui.

O futebol português tem muito mais com que se preocupar, sendo por isso recomendável que as atenções se virem noutros sentidos.