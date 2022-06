A dança dos treinadores

Soube-se agora que Otávio, do FCPorto, e Tabata, do Sporting Clube de Portugal, começam a época cumprindo um jogo de suspensão, ainda em consequência dos acontecimentos registados no clássico que no dia 11 de Fevereiro terminou com um empate no estádio do Dragão.



O jogador portista não poderá assim atuar na Super-Taça, no desafio que a sua equipa vai disputar em Aveiro no dia 30 de julho próximo defrontando o Tondela, enquanto o defesa leonino falhará a primeira jornada do campeonato, cujo sorteio irá ter lugar nos primeiros dias de julho.

Mas, claro, o “caderno de encargos” do Conselho de Disciplina contempla ainda outros agentes, sendo de destacar o castigo aplicado ao Boavista, que terá de cumprir um jogo de suspensão do seu estádio, a que se juntam dois jogos à porta fechada, já anteriormente decididos.

Falemos entretanto de treinadores, e das (poucas) mudanças que vão ter lugar em clubes da primeira Liga. Antigamente, este era sempre um tema escaldante e aliciante de todos os defesos, pelas dúvidas que suscitavam e pela dança de cadeiras que justificava sempre enorme expectativa.

Para já, a nota mais saliente vem do Benfica que após treze anos consecutivos com treinadores portugueses ao seu serviço, decidiu mudar a agulha e contratar um alemão, Roger Schimdt, cujo currículo não faz abrir a boca de espanto.

Depois, mudanças também no Sporting de Braga, onde começa Artur Jorge, um homem da casa, e Gil Vicente e a possibilidade de poder contar com Ivo Vieira, uma vez que Ricardo Soares decidiu aceitar um excelente convite dos egípcios do Al-Ahly.

Ainda que estejamos a mais de um mês do início do campeonato, e porque todas as equipas estão já a preparar-se, é de acreditar que a música tenha parado por aqui e que a (escassa) dança dos treinadores tenha chegado ao fim.