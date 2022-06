​Que hoje haja xeque à chéquia

No cumprimento da terceira jornada da fase de grupos da Liga das Nações, a seleção de Portugal volta hoje à noite ao estádio José Alvalade, agora para defrontar igual formação da Chéquia, ou seja, da até há pouco República Checa.



Convém recordar que estas duas seleções partem para o desafio desta quinta-feira com os mesmos quatro pontos: Portugal empatou com a Espanha e venceu a Suíça, enquanto os checos venceram a Suíça e empataram com a Espanha.

O jogo de logo à noite envolve dificuldades para os comandados de Fernando Santos, pese embora o facto de a nossa seleção jogar em casa e poder contar com o reiterado apoio do público português, que não deixara certamente de voltar a marcar presença maciça no estádio do Sporting.

Ou seja, as facilidades que foram proporcionadas por uma formação Suíça de baixa capacidade, poderão não se repetir no embate de hoje. O que é rigorosamente igual é a necessidade de voltarmos a somar três pontos, mantendo assim o ritmo necessário para poder aspirar a continuar no primeiro lugar da classificação do Grupo 2.

Fernando Santos deverá voltar a fazer mudanças no onze inicial da equipa das quinas, no âmbito de uma estratégia previsível e aceitável tendo em conta o desgaste que a maioria dos jogadores selecionados têm vindo a acusar nesta altura muito adiantada da temporada.

Convirá também recordar que, três dias depois de amanhã, Portugal volta ao “combate” para então defrontar na Suíça a seleção helvética, por esta altura já em situação muito complicada por força das duas derrotas sofridas até aqui.