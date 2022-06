Só falta ganhar à Espanha do lado de lá da fronteira

Para a primeira fase da Liga das Nações, as duas representações encontram-se em Sevilha no estádio Benito Villamarín, onde habitualmente o Bétis disputa os seus jogos em casa.



Incluídas na Liga A, Grupo 2, as seleções ibéricas apresentam-se como as mais fortes num lote de que também fazem parte a Suíça e a República Checa, e por isso as principais candidatas a atingiram o primeiro lugar, o que é indispensável para que possam depois aspirar a chegar à final e vencer o torneio.

A Liga das Nações entra agora na sua terceira edição, tendo Portugal e a França vencido nos anos anteriores, num torneio em que entram em ação 55 seleções do velho continente.

Num tempo pouco recomendável é, no entanto, exigível que se cumpram calendários.

Os jogadores intervenientes, na sua grande maioria, veem de uma temporada muito exigente, todos eles com mais de cinquenta jogos realizados, tanto em competições nacionais como internacionais.

Só que tanto a Uefa como a Fifa não olham a esses pormenores, estando ambas mais interessadas nos proveitos financeiros que tais competições proporcionam, e por isso seguem aquela velha máxima segundo a qual “el-rei não manda chover, manda avançar”.

A seleção portuguesa começa hoje em Sevilha, terminando em setembro, para então voltar a jogar com a Espanha. Tantos anos volvidos, o futebol português volta a ter hoje a possibilidade de ganhar à seleção do país vizinho.

Não será fácil, mas estaremos seguramente perante um desafio atrativo. A qualidade dos muitos jogadores de ambos os lados dão-nos essa garantia.