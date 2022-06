O mercado abre as portas

Já com o futebol em tempo de férias, excepto para as selecções que vão prosseguir a sua actividade desta vez na Liga das Nações, é o mercado de transferências que vai chamar a si todas atenções. É sempre assim por esta altura, pelo que nem todos se podem gabar de ter entrado em férias.



Entre nós, o tema não tem, naturalmente, a mesma acuidade do que noutros países da Europa, onde o futebol sobe a outros valores, com campeonatos mais competitivos e, por isso, susceptíveis de atingir números muitas vezes considerados escandalosos.

Para certificar esta afirmação bastaria para aquilo que se tem passado à volta de um jogador de enorme qualidade que o mundo muito admira e cuja mudança ou não clube chocaria com as verbas mais elevadas de sempre.

Referimo-nos a Kiliam M`bappé, jogador francês que iniciou a sua carreira no modesto As Bondy, passou pelo Mónaco e adquiriu extraordinária notoriedade no Paris Saint Germain, onde se tem mantido há cerca de cinco anos como uma das principais mais-valias do clube parisiense.

Assediado ultimamente pelo Real Madrid, e perante a possibilidade de uma mudança por verbas verdadeiramente astronómicas, o internacional francês, nascido em Paris, filho de pai camaronês e de mãe argelina, chegou a “ameaçar” tornar-se na maior transferência mundial de todos os tempos.

Só que o fundo de investimentos ligado ao Catar que detém os direitos do jogador, entrou em campo e fazendo uso de uma oferta pornográfica impediu a transferiu e garantiu a permanência do jogador durante os próximos anos.

Entre nós, não, felizmente, escândalos nem sequer ao nível e à dimensão do futebol português.

Ainda assim, não deixa de haver por aí largos movimentos, sobretudo protagonizados pelos três grandes e, por vezes, até a excederem as suas reais possibilidades financeiras.

Vamos acompanhar atentamente estes dois meses de folclore, que se repete em todos os defesos.