​Dobradinha à moda do Porto

Depois de há uma semana os portistas terem alcançado o título maior do futebol português, os dragões chegaram ontem ao imponente Vale do Jamor como evidentes favoritos frente a um adversário ainda a digerir uma descida de divisão, que oxalá não venha a causar grandes estragos na coletividade beirã.



É, no entanto, oportuno lembrar que para chegar a esta final de ontem os portistas deixaram pelo caminho as igualmente qualificadas equipas do Benfica e do Sporting, o que faz aumentar amplamente o mérito desta conquista.

Como sempre, o estádio nacional apresentava ontem um aspeto engalanado, com os portistas maioritariamente representados, mas também com uma forte e brilhante representação do clube da Beira interior, não se tendo registado qualquer incidente, o que acabou por conferir à festa uma dignidade assinalável.

Agora, com as férias à vista, entram em campo os responsáveis para cuidar da preparação da temporada que vai seguir-se, e na qual todos enfrentam enormes especialidades, sobretudo aqueles que vão representar o futebol português nas competições europeias, ou seja,

Porto, Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, o Sporting de Braga na Taça UEFA, e Gil Vicente e Vitória de Guimarães na Conference League.