​O título em boas mãos

Com toda a lógica e sem surpresa, aconteceu no sábado à noite, no estádio da Luz, onde os portistas venceram o Benfica, quando apenas um ponto lhes bastaria para ostentar o título, que passou a assentar-lhes com inteira justiça.



Mesmo com uma jornada por cumprir, o FC Porto pode desde já ser considerado como a melhor equipa deste campeonato, com a melhor defesa e igualmente o melhor ataque, e apenas uma derrota, a tal frente ao Sporting de Braga, a macular um percurso brilhante de que Sérgio Conceição e toda a estrutura se podem orgulhar.

Não foi fácil o percurso dos novos campeões nacionais. A determinada altura, houve até necessidade de enfrentar problemas graves, quando a UEFA colocou o grémio nortenho na lista dos não respeitadores do fair-play financeiro, situação suscetível de comprometer o presente e o futuro do clube.

A situação acabou por ser ultrapassada, depois de ter provocado embaraços à gestão do clube, tanto de ordem financeira como desportiva.

Pela trigésima vez, o Futebol Clube do Porto inscreve o seu nome no catálogo dos triunfadores.

Agora, depois de cumprida a derradeira jornada do campeonato, no próximo fim-de-semana, os dragões preparam-se para chegar à dobradinha, ganhando ao Tondela na final da Taça de Portugal, compromisso para o qual partem como claramente favoritos.

Será o corolário de uma época de ouro que ajudar a tornar ainda mais rico o já longo historial de vitórias do poderoso clube do norte do país.