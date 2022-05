Madrid em êxtase

A segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões Europeus disputada ontem à noite no estádio Santiago Barnabéu na capital espanhola ficará para a história da grande competição como uma das mais sensacionais de sempre.

A perder por 1-0 frente ao Manchester City e quando o Real Madrid parecia morto e enterrado, em apenas cinco minutos Rodrigo, este com dois golos, e Benzema, com um penalty bem marcado, mudaram o curso do jogo e atiraram a equipa inglesa borda fora, quando, aos 89 minutos de jogo, tudo indicava que estaria na final de Paris, frente aos seus compatriotas do Liverpool.

Mais uma vez vingou a ideia segundo a qual o Real Madrid nunca se entrega, havendo até quem afirme que ontem à noite, em Madrid, se assistiu à melhor eliminatória da Champions de sempre.

Agora, em Paris, no próximo dia 28 deste mês, teremos a final tão desejada com Liverpool e Real Madrid num jogo em que se apresentam duas das melhores formações do mundo.

Para um jogo como este é arriscado fazer previsões, dado que qualquer das equipas em presença dispõe de trunfos importantes, que muito poderão contribuir para a vitória de uma delas.

Madrid e o seu Real estão em êxtase depois da fenomenal vitória da noite passada. No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer até poder chegar ao sucesso final. Se o Liverpool consentir.